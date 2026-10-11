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Hockeyers Oranje-Rood naar finaleweek Euro Hockey League

Sport
door anp
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EINDHOVEN (ANP) - De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich geplaatst voor de finaleweek van de Euro Hockey League. De ploeg uit Eindhoven won ook de tweede wedstrijd in de eerste ronde van het Europese toernooi. Voor eigen publiek werd het Engelse Wimbledon met 5-3 verslagen.
Struan Walker zette de thuisploeg in het eerste kwart op een vroege voorsprong. Kort daarna was het raak voor Arthur de Sloover. Hij werkte vanuit de rebound van een strafcorner de 2-0 binnen. Tijmen Reyenga maakte in het tweede kwart het derde doelpunt voor Oranje-Rood, waarna Liam Ansel scoorde namens Wimbledon (3-1).
In het derde kwart bracht Fred Newbold de spanning terug met een tweede treffer voor de Engelse ploeg. Henrik Mertgens tekende voor de 4-2. In het vierde kwart kwam Wimbledon via een strafcorner opnieuw terug; Sam Hooper maakte 4-3. Walker zette de eindstand op het scorebord.
Oranje-Rood won vrijdag met 2-0 van het Spaanse Club de Polo en eindigde zo als winnaar in de groep van drie. De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam waren al zeker van deelname aan de finaleweek.
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