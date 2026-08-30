Hockeyers verliezen strijd om WK-brons van Argentinië

WAVER (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben op het wereldkampioenschap in eigen land en België naast het brons gegrepen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verloor in het Belgische Waver de wedstrijd om de derde plaats van Argentinië: 1-2.

Nederland was vrijdag in de halve finale uitgeschakeld door Spanje. De Argentijnen hadden hun halve finale verloren van titelverdediger Duitsland.

Oranje had bij het vorige WK in 2023 brons veroverd. De laatste Nederlandse wereldtitel dateert van 1998. Het is voor het eerst sinds 2006 dat Nederland het WK afsluit zonder medaille. Nederland is wel de regerend olympisch kampioen.