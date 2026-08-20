ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hockeyers winnen met moeite derde groepsduel op WK van Japan

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 19:47
anp200826196 1
AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben de derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap in eigen land gewonnen van Japan. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee versloeg de Japanners in het Wagener Stadion in Amstelveen met 4-1.
Kazumasa Matsumoto scoorde voor Japan in het eerste kwart en Thijs van Dam voor Oranje. Jip Janssen en Tijmen Reyenga (twee keer) sloegen pas toe in het laatste kwart.
Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland (5-1) en Argentinië (3-1) en was al zeker van het bereiken van de winnaarspoule. Argentinië gaat als nummer 2 in de groep door naar de tweede groepsfase, maar begint met 0 punten na de nederlaag tegen Nederland. Oranje heeft door die zege al 3 punten. Nederland speelt zaterdag in de winnaarspoule tegen India en maandag tegen Engeland.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

wero-phishing-header

Pas op voor Wero-oplichting: de slimste ING-nepmail van dit moment ontmaskerd

ANP-565823431

Zo kun je dit weekend gratis de GP van Zandvoort kijken

Loading