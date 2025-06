GroenLinks-PvdA groeit naar meer dan 100.000 leden

Het ledenaantal van GroenLinks -PvdA is gegroeid naar meer dan 105.000, maakte fractievoorzitter Frans Timmermans maandag in Eindhoven bekend op de eerste campagnebijeenkomst op weg naar de verkiezingen eind oktober. Sinds de val van het kabinet eerder deze week zijn er ruim 4000 nieuwe leden bijgekomen.

Het is onduidelijk hoeveel leden van beide partijen lid zijn. Op dit moment telt de PvdA 53.532 leden en GroenLinks 51.955. Op 1 januari hadden ze volgens cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen samen nog ruim 94.300 leden.

De samenwerking tussen beide linkse partijen is sinds 2021 steeds inniger geworden. Inmiddels vormen ze in zowel de Eerste als de Tweede Kamer één fractie. De leden van beide partijen kunnen zich tot woensdagmiddag online uitspreken over een fusie. De nieuwe partij moet dan volgend jaar een feit zijn.

