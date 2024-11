Hockeyers zonder Telgenkamp en met drie debutanten in Pro League

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse hockeyers beginnen zonder Duco Telgenkamp aan de komende interlandperiode. De aanvaller is niet fit genoeg. Pepijn van der Heijden (Rotterdam) en Bloemendaal-spelers Lucas Veen en Casper van der Veen zijn voor het eerst opgeroepen door bondscoach Jeroen Delmée.

"Als coach kijk ik uit naar de komende vier wedstrijden tegen de toplanden België en Duitsland. Ik ben erg benieuwd hoe de nieuwe spelers het gaan doen op internationaal niveau. We zullen iedereen volop kansen geven om zich te laten zien en gaan proberen om er nog een laatste piek uit te persen aan het einde van een heel mooi hockeyjaar", aldus Delmée via de bond.

Tussen 30 november en 8 december speelt Oranje twee keer tegen zowel België als Duitsland. De selectie voor die duels bestaat uit 24 man.

In het nieuwe jaar wordt de trainingsgroep aangevuld met een aantal spelers die na de Olympische Spelen in Parijs een stapje terug hebben gedaan. In Parijs veroverde de ploeg van Delmée de olympische titel.