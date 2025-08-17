Hockeyster Sanders noemt zege in EK-finale zwaarbevochten

MÖNCHENGLADBACH (ANP) - Pien Sanders (27) noemt de gewonnen EK-finale tegen Duitsland "een zwaarbevochten zege". "Het was misschien niet de mooiste wedstrijd van ons", zei de verdedigster van Oranje na afloop van de 2-1-overwinning tegen de NOS. "We hebben wel strijd geleverd. En we hebben de finale wel gewoon gewonnen."

Volgens Sanders vielen de Nederlandse hockeysters in de tweede helft terug nadat de Duitse ploeg de 2-1 had gemaakt. "Er kropen wat slordigheden in het elftal. Die moeten eruit", aldus Sanders. "Toch mogen we blij zijn met deze titel."

Nederland werd in Duitsland voor de dertiende keer kampioen van Europa.