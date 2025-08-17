Ehren verovert zijn eerste Europese titel met hockeysters

MÖNCHENGLADBACH (ANP) - Raoul Ehren (52) heeft zijn eerste grote titel met Nederland veroverd. De hockeysters werden zondag onder zijn leiding Europees kampioen in Mönchengladbach. Nadat Nederland het gastland Duitsland eerder in de groepsfase al met 5-1 had verslagen, was Oranje in de finale opnieuw de betere ploeg. Nederland won de eindstrijd met 2-1.

Ehren werd na de Olympische Spelen van 2024 aangesteld als opvolger van Paul van Ass. De oud-hockeyer tekende een contract tot en met de Spelen van 2028. Ehren was eerder actief als bondscoach van de Belgische vrouwen. Op het laatste EK verloor hij de finale met België met 3-1 van Nederland. Dat duel werd eveneens in Mönchengladbach gespeeld.

De Nederlandse bondscoach begon vol vertrouwen aan de eindstrijd in het HockeyPark. Oranje was daarbij de grote favoriet voor de zege. Ehren trof met Duitsland de ploeg van bondscoach Janneke Schopman, die als international met Nederland het EK in 2003, 2005 en 2009 won.

Jansen

Het Nederland van Ehren leunde tegen Duitsland deze keer niet op de strafcorner van sterspeelster Yibbi Jansen. De strafcornerspecialiste scoorde tot de finale zes keer uit een strafcorner. Jansen mocht in de eindstrijd wel een paar keer aanleggen, maar kwam niet tot scoren.

Nederland won deze keer met velddoelpunten. Oranje opende al vroeg in de wedstrijd de score. Pien Dicke tikte de bal van dichtbij binnen. In de derde minuut van het tweede kwart werkte Luna Fokke een schot van Xan de Waard in het doel van Duitsland. De Duitse Lisa Nolte maakte in de 35e minuut wél uit een strafcorner de 2-1.

Dertiende titel

Ehren zag dat Nederland steeds meer in de problemen kwam tegen het fysiek sterke Duitsland. Maar Nederland kreeg de hulp van de arbitrage die tijdstraffen van tien en vijf minuten aan Duitse speelsters oplegde. In de slotfase speelde Schopman nog een paar minuten alles-of-niets door de keepster te vervangen door een veldspeelster.

De eerste titel voor Ehren betekende de dertiende Europese titel voor Nederland.