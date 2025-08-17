Schoof doet nog maar eens een cliché: gesprek tussen Zelensky en Trump is belangrijke stap

Het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandag is een belangrijke stap om de dagelijkse aanvallen op Oekraïne te stoppen, ziet demissionair premier Dick Schoof zondag. "Morgen moet een goede voorbereiding zijn voor het gesprek dat uiteindelijk moet plaatsvinden tussen Poetin, Zelensky en Trump."

Meerdere EU-leiders en NAVO-chef Mark Rutte sluiten aan bij het gesprek dat gepland staat tussen Zelensky en Trump. De zware delegatie wil Trump ervan overtuigen aan de Oekraïense kant te staan. "Het geeft in elk geval al vertrouwen dat Trump vrijdag heeft gezegd ervoor open te staan om veiligheidsgaranties te bieden aan Oekraïne", zegt Schoof.

Trump vertelt maandag Zelensky ook over zijn ontmoeting met de Russische president in Alaska. Dit leverde geen deal op. Volgens ingewijden zou Trump Zelensky onder druk willen zetten een vredesakkoord te sluiten. Schoof benadrukt zondag dat Oekraïne als enige land kan beslissen over zijn "territoriale integriteit".

Veiligheidsgaranties

Nederland gaat niet mee naar het gesprek tussen Zelensky en Trump. Wel zijn andere partners uit de 'Coalition of the Willing' erbij. Dat zijn landen die Oekraïne steunen. "Deze EU-leiders kunnen ook het Nederlandse standpunt vertegenwoordigen", zegt Schoof.

Als het gaat om welke veiligheidsgaranties Nederland aan Oekraïne kan bieden, zegt Schoof dat dit besluit zorgvuldig moet worden genomen. "We hebben altijd gezegd dat we hier serieus naar zullen kijken, eerst vanuit het kabinet en dan met het parlement. Het is afhankelijk ook van de discussies de komende dagen."