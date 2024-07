Hockeysters beginnen jacht op titel met zege (6-2) op gastland

PARIJS (ANP) - De hockeysters van Oranje zijn op de Olympische Spelen goed begonnen aan hun jacht op titelprolongatie. De ploeg van bondscoach Paul van Ass versloeg gastland Frankrijk met 6-2. Yibbi Jansen scoorde liefst vier keer uit een strafcorner.

Ondanks een overwicht wist Oranje de score pas vlak voor rust te openen in het tweede stadion van het olympische complex. Frédérique Matla schoot raak met een backhand. Direct na rust werd het 2-0 via Jansen, die hard raak schoot uit een strafcorner.

Enkele minuten later trof Jansen op dezelfde manier doel; uit een strafcorner werkte ze de bal met een schuiver in de hoek rechts van de keepster. Direct na de 3-0 van Jansen kwam Frankrijk terug tot 3-1. Het doelpunt werd met luid gejuich ontvangen, ondanks de kansloze uitgangspositie van het gastland.

Spannend werd het geen moment meer en in de 45e minuut maakte Jansen er 4-1 van, ditmaal met een hoog ingeschoten strafcorner. Nadat Frankrijk via een van richting veranderde strafcorner de marge had verkleind tot twee, liet Jansen wederom haar klasse zien. Marijn Veen kwam van dichtbij ook nog tot scoren.