Kamminga en Corbeau naar olympische zwemfinale 100 meter school

PARIJS (ANP) - Arno Kamminga maakt nog altijd kans om in Parijs zijn olympische succes van drie jaar geleden te herhalen. De nummer 2 van de vorige Spelen zwom in de halve finales van de 100 meter schoolslag de derde tijd (59,12), wat hem een plek in de finale met zeven anderen opleverde. Ook Caspar Corbeau is daar zondagavond bij, hij plaatste zich als vijfde (59,24).

De Britse wereldrecordhouder Adam Peaty, de winnaar van de 100 school op de afgelopen twee Spelen, was de snelste in de halve finales in 58,86.

De 28-jarige Kamminga heeft een persoonlijk record van 57,80 uit de olympische finale van Tokio, waarmee hij de eerste Nederlandse man in zeventien jaar werd met een olympische zwemmedaille. Daarna liep de Katwijker echter een burn-out op, waarna hij zijn oude niveau nog niet heeft bereikt. Kamminga won vorig jaar op de WK gedeeld zilver op de 100 school. In februari in Doha was er geen podiumplek voor hem.

Corbeau ging zaterdagochtend als eerste door naar de halve finale, met een persoonlijk record van 59,04. De specialiteit van de geboren Amerikaan is de 200 meter schoolslag, waarop hij in februari WK-zilver pakte.