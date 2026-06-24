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Hockeysters met eindzege Pro League geplaatst voor Spelen in LA

Sport
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 11:17
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WAVER (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben zich vier wedstrijden voor het einde al verzekerd van de eindzege in de landencompetitie Pro League. De ploeg van bondscoach Raoul Ehren heeft zich daarmee direct geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.
De hockeysters hoefden zelf niet in actie te komen om de Pro League voor het vierde jaar op rij te winnen. Oranje profiteerde van de uitglijders van naaste concurrenten Argentinië en België. De Argentijnse vrouwen verloren met 2-1 van Spanje en België kwam niet verder dan 1-1 tegen Australië. Het gevolg is dat Nederland niet meer te achterhalen is.
De ploeg van Ehren won elf wedstrijden en kreeg een twaalfde zege toegekend na een door noodweer afgelaste wedstrijd in en tegen Argentinië in december. Met die ongeslagen status speelt het Nederlands elftal nog vier wedstrijden in het Belgische Waver, te beginnen woensdagavond tegen het gastland.
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