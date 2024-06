Hockeysters nemen in Pro League met zege revanche op België

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben zich in de Pro League gerevancheerd voor de nederlaag tegen België van afgelopen maandag (1-2). De ploeg van bondscoach Paul van Ass, die al zeker is van de titel in de Pro League, won vier dagen later met dezelfde cijfers in Utrecht: 2-1.

Door een probleem met de sproei-installatie begon het duel 45 minuten later. Na de afslag op het complex van Kampong had Yibbi Jansen maar zes minuten nodig om de score uit een strafcorner te openen. De topscorer van het toernooi verdubbelde de voorsprong in de 27e minuut, na opnieuw een doeltreffende strafcorner. Stéphanie Vanden Borre deed nog wat terug in het derde kwart, maar verder kwam België niet.

Oranje verzekerde zich zaterdag al van de titel. Het elftal had de maximale score gehaald uit de eerste dertien wedstrijden, maar verloor prompt in de volgende wedstrijd van België. Al speelde de ploeg toen niet in de sterkste opstelling.

Nederland speelt zaterdag in Utrecht nog een laatste wedstrijd tegen Duitsland, de nummer 2 uit de stand. Oranje is in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. In de Franse hoofdstad verdedigen de hockeysters de olympische titel.