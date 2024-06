Zelensky meldt vrijlating Oekraïense burgers door Rusland

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat vrijdag tien burgers zijn vrijgelaten door Rusland. Het komt zelden voor dat een van de landen burgers van het andere land vrijlaat.

Zelensky meldt niet of Oekraïne in ruil Russische burgers heeft vrijgelaten. "Ze zijn nu allemaal vrij en thuis in Oekraïne", staat in een verklaring op sociale media. Hij bedankt onder meer het Vaticaan, dat heeft bijgedragen aan de vrijlating van de Oekraïners.

De groep van tien bestaat onder anderen uit een politicus en twee priesters. Een van de Oekraïners zat volgens Zelensky al sinds 2016 vast. Hij werd in het oosten van Oekraïne opgepakt, in een gebied dat destijds onder controle stond van pro-Russische separatisten. Vijf Oekraïners werden opgepakt in Belarus, een nauwe bondgenoot van Rusland.