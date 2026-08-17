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Klaver na gesprek met kabinet: verschillen zijn nog levensgroot

Samenleving
door Redactie
maandag, 17 augustus 2026 om 19:08
bijgewerkt om maandag, 17 augustus 2026 om 19:30
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 De verschillen tussen wat het kabinet en PRO willen met de begroting van komend jaar zijn nog steeds "levensgroot". Dat benadrukte PRO-leider Jesse Klaver meermaals na afloop van het eerste gesprek met premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA).
Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar heeft naar eigen zeggen nog geen beweging zijn kant op gezien van het kabinet. De PRO-leider is nog wel bereid verder te praten over het al dan niet steunen van de begroting van de minderheidscoalitie. "We gaan de komende weken zien of ze bereid zijn om aan onze wensen tegemoet te komen."
De coalitie komt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer zetels tekort voor een meerderheid. Maandag waren de eerste onderhandelingen, met PRO en JA21. Woensdag praten Jetten en zijn vicepremiers met de ChristenUnie, 50PLUS en de SGP. Volgende week staat een gesprek met Volt gepland.
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