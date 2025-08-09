Hockeysters verslaan Ierland (2-0) in eerste wedstrijd op EK

MÖNCHENGLADBACH (ANP) - De Nederlandse hockeyvrouwen zijn prima begonnen aan het Europees kampioenschap in Mönchengladbach. Het team van bondscoach Raoul Ehren versloeg Ierland met 2-0. Eerder op zondag wonnen de Nederlandse mannen al met 3-0 van Spanje. Beide Oranjeteams verdedigen hun titel.

Joosje Burg opende in het eerste kwart de score door van dichtbij te scoren uit een rebound na een schot van Lisa Post. De tweede treffer kwam na rust op naam van Yibbi Jansen, die scoorde uit een strafcorner. Voor Jansen betekende het haar 91e doelpunt als international in 95 wedstrijden.

Josine Koning keepte de eerste helft bij Oranje, dat nog niet heel overtuigend speelde. Na rust verdedigde Anne Veenendaal het doel.

Vijfde keer

Nederland kan het EK voor de vijfde keer op rij winnen. Dat lukte nog niet eerder. Van 1995 tot 2005 won Oranje het EK ook vier keer achter elkaar.

Duitsland is maandag de tweede tegenstander van het team van Ehren.