AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben hun eerste van zes wedstrijden in het Wagener-stadion om de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Raoul Ehren was in Amstelveen met 8-1 veel te sterk voor Australië. Topscorer was Yibbi Jansen met drie treffers.

Nederland was het vervolg van de Pro League begonnen als leider in de rangschikking na acht duels. Die werden afgewerkt in Argentinië en India.

Zondag treffen beide teams elkaar opnieuw. Daarna volgen duels met Spanje en China.