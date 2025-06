Holland Acht komt net tekort voor goud op EK roeien

PLOVDIV (ANP) - De roeiers van de Holland Acht hebben op de Europese kampioenschappen in het Bulgaarse Plovdiv net geen goud gewonnen. De Nederlandse mannen zagen op de valreep Groot-Brittannië voorbijkomen en eindigden op de tweede plaats.

De Holland Acht, met Lennart van Lierop, Jorn Salverda, Eli Brouwer, Olav Molenaar, Wibout Rustenburg, Guillaume Krommenhoek, Jan van der Bij, Mick Makker en stuurman Jonna de Vries, ging lang aan de leiding, maar kwam uiteindelijk 0,24 seconde tekort voor goud. Italië werd derde.

Molenaar, Van der Bij en Makker waren er tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar ook bij in de Holland Acht. In Parijs eindigde Nederland eveneens als tweede achter de Britten.

Zilver voor de vrouwen

Ook de vrouwen acht legde beslag op de zilveren medaille, achter Groot-Brittannië. Linn van Aanholt, Nika Vos, Claire de Kok, Ilse Kolkman, Hermijntje Drenth, Vera Sneijders, Ymkje Clevering, Tinka Offereins en stuurvrouw Dieuwke Fetter begonnen sterk, maar zagen Groot-Brittannië goed terugkomen. Italië werd derde, voor het tegenvallende Roemenië.

Voor Offereins, Clevering, Vos en Van Aanholt was het de tweede medaille van het weekend. De roeisters wonnen zaterdag goud in de vierzonder.

Twee plakken bij het roeien

De mannen van de dubbelvier veroverden in Plovdiv eveneens de zilveren medaille. Met Mats van Sabben, Lucas Keijzer, Simon van Dorp en Gert-Jan van Doorn zaten er vier andere roeiers in de boot dan tijdens de Olympische Spelen van Parijs, waar Nederland goud pakte. De Nederlanders haalden in Bulgarije het sterk begonnen Polen in, maar moesten Groot-Brittannië voorlaten.

De roeisters van de dubbelvier pakten brons. Lisa Bruijnincx, Lisanne van der Lelij, Margot Leeuwenburgh en Willemijn Mulder eindigden achter het winnende Groot-Brittannië en nummer 2 Duitsland. In een andere samenstelling won Nederland vorig jaar zilver op de Olympische Spelen.

Zesde plaats

Benthe Boonstra moest in de skiff genoegen nemen met de zesde plaats. De olympisch kampioene van Parijs in de vrouwenvier verving de afwezige Karolien Florijn, die tijdens de laatste Spelen goud veroverde. De Britse Lauren Henry pakte de Europese titel in Bulgarije.