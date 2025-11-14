ECONOMIE
Honkballer Ohtani van Los Angeles Dodgers voor de vierde keer MVP

Sport
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 10:49
anp141125130 1
LOS ANGELES (ANP/AFP) - Honkballer Shohei Ohtani van Los Angeles Dodgers is voor de vierde keer uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) in zijn divisie van de MLB. Het was de tweede keer op rij dat de 31-jarige Japanner werd gekozen tot MVP van de National League. Eerder kreeg hij als speler van Los Angeles Angels twee keer de prijs in de American League.
Ohtani is de enige speler met minstens vier MVP-prijzen naast Barry Bonds. De oud-speler van onder meer San Francisco Giants werd zeven keer gekozen tot meest waardevolle speler.
Ohtani won onlangs met de Dodgers voor het tweede jaar op rij de World Series. De Japanse superster was cruciaal voor het team uit Los Angeles als slagman én als werper.
Aaron Judge van New York Yankees werd voor de derde keer gekozen als MVP van de American League. De 33-jarige Amerikaan had het afgelopen seizoen onder meer het hoogste slaggemiddelde en de meeste runs in de MLB.
