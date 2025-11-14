ECONOMIE
Zo blijven je bladgroenten veel langer vers

Voedsel & Koken
door Désirée du Roy
vrijdag, 14 november 2025 om 11:26
Ligt er bij jou ook regelmatig een zakje voorgesneden bladgroenten in de koelkast dat na één dag al is verandert in een verlept, nat hoopje groen? Goed nieuws: met een stukje keukenpapier verhoog je de smaak en houdbaarheid enorm.
Het geheim zit ’m in het vocht. Voorverpakte sla bederft sneller doordat er condens in het zakje ontstaat. Dat laagje vocht zorgt ervoor dat de blaadjes slap worden, gaan verkleuren en uiteindelijk slijmerig worden. Door een velletje droog keukenpapier in het zakje te stoppen, los je dat probleem in één klap op. Het papier werkt namelijk als een soort minispons: het zuigt de overtollige vochtdeeltjes op voordat ze de kans krijgen om je sla te verpesten.
Hoe doe je het? Simpel: pak een velletje keukenpapier en vouw het dubbel, open het zakje en voeg het papier eraan toe, knijp eventueel wat extra lucht eruit en sluit het zakje weer goed af. Bewaar het in de koelkast en vervang het keukenpapier zodra het vochtig aanvoelt. Je zult zien dat je sla, spinazie en andere bladgroenten dagen langer fris en knapperig blijven.
Het is belachelijk simpel, maar werkt echt. Eet smakelijk!

