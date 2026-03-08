ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honkballers bijna uitgeschakeld na zware nederlaag op WBC: 12-1

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 19:52
anp080326140 1
MIAMI (ANP) - De honkballers van het Nederlandse Koninkrijksteam hebben niet kunnen stunten tegen de Dominicaanse Republiek op de World Baseball Classic (WBC). De ploeg van bondscoach Andruw Jones verloor in een met zo'n 35.000 toeschouwers bijna uitverkocht stadion van Miami Marlins in zeven innings kansloos van een van de kandidaten voor de eindzege van het officieuze WK: 12-1. Oranje is daardoor nagenoeg kansloos voor een plek in de kwartfinale.
De halvefinalist van 2013 en 2017 heeft nog een verwaarloosbare kans op een ticket voor de kwartfinale. Daarvoor moet het sterrenensemble van de Dominicaanse Republiek twee keer verliezen. Bovendien zou Israël ook nog tweemaal moeten winnen maar dinsdag weer van Nederland moeten verliezen. En zelfs dan nog heeft het Koninkrijksteam zeer waarschijnlijk te weinig runs gescoord.
loading

POPULAIR NIEUWS

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

anp070326146 1

Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

gandr-collage (2)

Een prins, een verkrachter en een pedofielenbal in New York

Loading