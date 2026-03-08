Honkballers bijna uitgeschakeld na zware nederlaag op WBC: 12-1

MIAMI (ANP) - De honkballers van het Nederlandse Koninkrijksteam hebben niet kunnen stunten tegen de Dominicaanse Republiek op de World Baseball Classic (WBC). De ploeg van bondscoach Andruw Jones verloor in een met zo'n 35.000 toeschouwers bijna uitverkocht stadion van Miami Marlins in zeven innings kansloos van een van de kandidaten voor de eindzege van het officieuze WK: 12-1. Oranje is daardoor nagenoeg kansloos voor een plek in de kwartfinale.

De halvefinalist van 2013 en 2017 heeft nog een verwaarloosbare kans op een ticket voor de kwartfinale. Daarvoor moet het sterrenensemble van de Dominicaanse Republiek twee keer verliezen. Bovendien zou Israël ook nog tweemaal moeten winnen maar dinsdag weer van Nederland moeten verliezen. En zelfs dan nog heeft het Koninkrijksteam zeer waarschijnlijk te weinig runs gescoord.