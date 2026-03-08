Tienduizenden buitenlanders gerepatrieerd uit Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - Sinds het begin van de oorlog tegen Iran eind februari zijn al tienduizenden buitenlanders uit het Midden-Oosten gerepatrieerd. De Verenigde Staten zijn daarin het voortvarendst: volgens onderminister Dylan Johnson zijn meer dan 32.000 Amerikaanse burgers teruggekeerd. Dat cijfer is exclusief Amerikanen die naar andere landen zijn verhuisd of nog onderweg zijn naar de VS.

Bijna 27.000 Britten hebben de regio sinds 1 maart verlaten, aldus het Britse buitenlandministerie, deels op overheidsvluchten vanuit Oman. Duitsland heeft meer dan 650 mensen geëvacueerd met door de overheid georganiseerde vluchten vanuit Oman en Saudi-Arabië, aldus CNN.

Ook onder meer Griekenland, Polen, Luxemburg, België, Malta, Letland, Estland en Thailand hebben burgers naar huis gevlogen. Zondag gaat een Nederlands militair vliegtuig naar Oman om vastzittende Nederlanders naar Egypte te vliegen, zei minister Dilan Yeşilgöz van Defensie tegen WNL Op Zondag.