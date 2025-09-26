NOC*NSF ziet dat trans vrouw na transitie beter blijft presteren

HILVERSUM (ANP) - Sommige sportbonden moeten "heel goed afwegen" of trans vrouwen mogen deelnemen aan de topsport bij de vrouwen. Dat adviseert NOC*NSF na een literatuurstudie van drie jaar naar trans vrouwen in de topsport. Medisch directeur Maarten Moen van de nationale sportkoepel zegt bij Nieuwsuur dat "het er sterk op lijkt" dat de prestatie van een vrouw na transitie beter blijft dan die van de "gemiddelde vrouw".

"Dat is zo'n belangrijk gegeven dat we er niet omheen kunnen", aldus Moen. NOC*NSF heeft daarom een handreiking opgesteld voor de sportbonden om zelf een besluit te nemen over de deelname van trans vrouwen.

"Het zou kunnen betekenen dat trans vrouwen wellicht niet in de vrouwencategorie mee kunnen doen", aldus Moen bij Nieuwsuur. "Wellicht is dat bij een aantal sporten het geval." Volgens de medisch directeur gaat het dan vooral om sporten waarbij kracht een grote rol speelt.

Moen noemt het "een heel complex onderwerp", door "alle gevoelens en sentimenten" die erbij spelen. Maar volgens hem gaat het om "de inhoud".