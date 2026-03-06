ECONOMIE
Kok voor het eerst wereldkampioene sprint met perfecte score

Sport
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 21:11
anp060326187 1
HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok is voor het eerst wereldkampioene sprint geworden. De 25-jarige Friezin deed dat door ook de vierde afstand van het WK in Thialf te winnen. Ze bleef het hele WK sprint ongeslagen. Met Suzanne Schulting (zilver) en Marrit Fledderus (brons) is het podium voor het eerst geheel Nederlands.
Kok is de vierde Nederlandse schaatsster die de wereldtitel sprint verovert. Marianne Timmer was in 2004 de eerste. Daarna werden Jorien ter Mors (2018) en Jutta Leerdam (2022) ook wereldkampioen sprint.
