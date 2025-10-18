Honkbalvedette Ohtani leidt LA Dodgers naar finale World Series

LOS ANGELES (ANP) - Sterspeler Shohei Ohtani heeft zijn honkbalteam Los Angeles Dodgers naar de tweede finale op rij in de World Series van de Major League Baseball (MLB) geleid. De Japanner zorgde voor drie homeruns in de 5-1-zege op Milwaukee Brewers, waardoor de Dodgers de serie met 4-0 wonnen.

Ohtani was als werper ook verantwoordelijk voor het uitgooien van tien slagmannen van de Brewers met drie slag. Hij hoefde in zeven innings maar twee honkslagen toe te staan. "Het was vandaag heel leuk aan beide kanten van de bal", zei Ohtani na de zege.

In de finale treft LA Dodgers de winnaar van de andere League Championship Series tussen Seattle Mariners en Toronto Blue Jays. De Dodgers kunnen het eerste team worden sinds de New York Yankees in 2000 dat de titel in de MLB prolongeert.