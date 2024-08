Hoogland doet gouden medaille om na mislukte missie op keirin

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Jeffrey Hoogland liep na zijn mislukte missie op de keirin met zijn eerder gewonnen gouden plak door het Velodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines. Hij was "stomverbaasd" over zijn uitschakeling in de kwartfinales van de keirin, maar wil Parijs met een positief gevoel verlaten.

"Eigenlijk was ik heel verbaasd. De rit was van mijn kant chaotisch, totaal niet hoe ik het wilde en het had voorbereid. Die Colombiaan (Kevin Quintero) zat me gigantisch in de weg. En misschien heb ik iets te veel vertrouwen gehad in een favorietenrol", zei Hoogland (31) na zijn verrassende uitschakeling.

"Natuurlijk kan ik mezelf iets kwalijk nemen. Ik ben ook woest van binnen. Maar uiteindelijk heb ik mijn medaille omgedaan, om met opgeheven hoofd en trots Parijs te verlaten. Vooral als er vragen werden gesteld als: 'hoe kan dat nou?'. Dan zou ik aan deze gouden plak kunnen voelen en dat kunnen niet veel mensen."

'Eerst lekker rusten'

De WK baanwielrennen in Kopenhagen, half oktober, worden het volgende doel van Hoogland. "Maar ik ga nu eerst lekker rusten, feestjes pakken en een maandje leuke dingen doen in Nederland", aldus de olympisch kampioen op de teamsprint. Hij staat in totaal op drie olympische medailles.

Hoogland werd op de keirin vijfde in zijn heat. Een plek bij de beste vier was voldoende voor een plaats in de halve finales.