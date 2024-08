SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanwielrenster Hetty van de Wouw is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd het brons te veroveren op de sprint. In de troostfinale was de Britse wereldkampioene Emma Finucane in twee heats te sterk voor de 26-jarige renster uit Kaatsheuvel.

Van de Wouw won eerder zilver op het sprintonderdeel keirin.

Op de sprint verloor ze in de halve finales van de Duitse Lea Friedrich. Daarna bleek ook Finucane duidelijk te sterk.