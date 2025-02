Is het echt nodig om de tanden van je hond te poetsen?

Een hond kost al zoveel tijd: je moet hem eten geven, uitlaten, ermee naar de dierenarts, en dan moet je ook nog zijn tanden gaan poetsen? Dierenarts Piet Hellemans vertelt dat dit toch echt beter is.

"Gelukkig hoef je niet dagelijks twee keer per dag te poetsen, twee keer per week is al heel veel beter dan helemaal niet”, aldus Hellemans bij RTL Nieuws. “En je hoeft alleen de buitenkant van de tanden en kiezen te poetsen, dat scheelt weer. Voor de binnenkant geldt dat de tong van de hond daar vaak genoeg langskomt, die maakt de boel daar schoon.”

Je kunt een speciale hondentandenborstel kopen, maar tandpasta is in principe niet nodig. “Maar in het begin, als je net begint met tandenpoetsen bij je hond, kun je wel wat hondentandpasta gebruiken. Die heeft vaak een vleessmaak, waardoor het poetsen een aangenamere ervaring wordt voor je hond. Maar voor het schoonhouden is mechanisch poetsen voldoende.”

Het hoeft geen vervelend moment te zijn, zegt Hellemans. “Je kunt ook poetsen tijdens het knuffelen met je hond en als je ‘m daarna flink beloont, bijvoorbeeld met wat lekkers of een aai over de bol en onverdeelde aandacht, is er grote kans dat de hond uiteindelijk naar jou komt om z’n tanden te laten poetsen. Je moet het echt leuk maken.”

Bron: RTL Nieuws