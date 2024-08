Zeldzame olympische medaille zegt waterpolosters meer dan WK-goud

PARIJS (ANP) - Voor de waterpolosters van Oranje telt het olympisch brons zwaarder dan het WK-goud van vorig jaar, wat na de wereldtitel van 1991 pas de tweede ooit was. "Dit voelt nog bijzonderder, omdat je speelt op zo'n groot podium. We hadden er veel moeite mee. De tegenstanders waren beter dan normaal, hadden meer felheid in zich", zei keepster Laura Aarts, die in de troostfinale tegen de Verenigde Staten (11-10) bij een 9-6-achterstand een strafworp stopte.

Ook aanvoerster Sabrina van der Sloot, die zes van de elf treffers maakte, waaronder de winnende in de slotseconde, vond dit succes in Parijs het grootste van deze generatie. De 33-jarige routinier kwam vlak na het olympisch goud van 2008 bij de groep. "De Spelen zijn maar één keer in de vier jaar en dit zijn pas de tweede van mijn carrière. Dus dit is voor mij wel meer waard dan een keer wereldkampioen worden."

"Dit is gewoon supermooi, dit is de medaille die nog ontbrak. Dus ja, ik ben blij dat hij straks thuis hangt", aldus Van der Sloot, die zich begin dit jaar in eigen land met Oranje al tot Europees kampioen kroonde.