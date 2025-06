Hoole opnieuw Nederlands kampioen tijdrijden

SURHUISTERVEEN (ANP) - Daan Hoole heeft zijn Nederlandse titel tijdrijden geprolongeerd. De 26-jarige renner van Lidl-Trek was de snelste op het traject van 36,8 kilometer in Surhuisterveen. Hij klokte 36.20 minuten en was twintig seconden sneller dan Dylan van Baarle (36.40). Axel van der Tuuk reed naar het brons in een tijd van 36.45.

Hoole startte als favoriet. Niet eens zozeer omdat hij vorig jaar ook al Nederlands kampioen werd, maar veel meer om zijn overwinning in de tiende etappe van de afgelopen Ronde van Italië, een individuele tijdrit. Hij versloeg in een 28,6 kilometer lange rit tegen de klok tussen Lucca en Pisa de Britse specialisten Joshua Tarling en Ethan Hayter.

In het Friese Surhuisterveen verzuimde de tijdmeting zijn eerste doorkomst na 8 kilometer te registreren, maar halverwege was al duidelijk dat Hoole op schema lag. Hij was daar tien seconden sneller dan Van Baarle. In het tweede deel liep Hoole verder uit.