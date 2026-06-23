ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Housheer en Dulfer gekozen in team beste handbalsters van Europa

Sport
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 13:32
anp230626126 1
WENEN (ANP) - Dione Housheer en Kelly Dulfer zijn gekozen in het team met de beste handbalsters van Europa. De Europese handbalfederatie presenteerde het sterrenteam als uitkomst van de verkiezing die werd gehouden na afloop van het Europese clubseizoen. Housheer en Dulfer zijn allebei internationals van Oranje en spelen bij de Hongaarse club Győri, die afgelopen seizoen de finale van de Champions League verloor van de Franse club Metz.
Housheer is uitgeroepen tot beste rechteropbouwer. Ze maakte dit seizoen 106 doelpunten in de Champions League voor haar club. Dulfer is gekozen tot beste verdediger. Angela Malestein, de international die uitkomt voor het Hongaarse Ferencváros, was genomineerd als rechterhoekspeelster, maar zij haalde het sterrenteam niet.
Uit de acht speelsters die het Europees team van het jaar vormen, wordt nog de beste speelster van Europa van het afgelopen seizoen gekozen. De bekendmaking is komende vrijdag tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1892584582

Zoveel verdient het cabinepersoneel bij KLM, Transavia en EasyJet – en zó groot is het gat met de piloten

a5f6b6a2-dc5b-4ba9-a224-931d743d8d0d

Franse presentatrice van tv om seksistische opmerking over Belgische WK-speler

shutterstock_2752465121

Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

ANP-44636654

FD: "Dure villa’s in de uitverkoop: boven 5 miljoen is de glans eraf"

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

shutterstock_2631922019

Eigen rechter: tientallen wolven in Nederland illegaal gestroopt

Loading