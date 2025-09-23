ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Human Rights Watch noemt wieler-WK dekmantel voor onrecht Rwanda

Sport
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 10:48
anp230925093 1
AMSTERDAM (ANP) - De internationale wielrenunie UCI biedt Rwanda met de organisatie van de WK wielrennen een "te makkelijke dekmantel" om de schendingen van mensenrechten door de leiders van het Afrikaanse land te verdoezelen. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een publicatie op de website.
In en rond hoofdstad Kigali wordt deze week gestreden om tal van regenboogtruien, met de wegwedstrijden voor de vrouwen (zaterdag) en mannen (zondag) als hoogtepunten. De UCI noemde de eerste wereldtitelstrijd wielrennen in een Afrikaans land een bewijs van Rwanda's "opmerkelijke transformatie" en "warme gastvrijheid". Maar, zo stelt Human Rights Watch, het grootse wielerevenement kan de schendingen van de mensenrechten in Rwanda niet verhullen.
De mensenrechtenorganisatie stelt dat de regering onder leiding van dictator Paul Kagame kritiek binnen en buiten haar grenzen onderdrukt, waarbij critici het slachtoffer zijn geworden van een breed scala aan tactieken, waaronder moorden en verdwijningen.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

anp220925122 1

Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading