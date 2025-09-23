Human Rights Watch noemt wieler-WK dekmantel voor onrecht Rwanda

AMSTERDAM (ANP) - De internationale wielrenunie UCI biedt Rwanda met de organisatie van de WK wielrennen een "te makkelijke dekmantel" om de schendingen van mensenrechten door de leiders van het Afrikaanse land te verdoezelen. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een publicatie op de website.

In en rond hoofdstad Kigali wordt deze week gestreden om tal van regenboogtruien, met de wegwedstrijden voor de vrouwen (zaterdag) en mannen (zondag) als hoogtepunten. De UCI noemde de eerste wereldtitelstrijd wielrennen in een Afrikaans land een bewijs van Rwanda's "opmerkelijke transformatie" en "warme gastvrijheid". Maar, zo stelt Human Rights Watch, het grootse wielerevenement kan de schendingen van de mensenrechten in Rwanda niet verhullen.

De mensenrechtenorganisatie stelt dat de regering onder leiding van dictator Paul Kagame kritiek binnen en buiten haar grenzen onderdrukt, waarbij critici het slachtoffer zijn geworden van een breed scala aan tactieken, waaronder moorden en verdwijningen.