Economische bedrijvigheid eurozone trekt verder aan

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 10:40
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in september verder toegenomen. Volgens marktonderzoeker S&P Global komt dit vooral doordat de vraag in de dienstensector van het eurogebied is aangetrokken, terwijl de industriesector een kleine krimp liet zien.
De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, steeg van 51 in augustus naar 51,2 in september. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De economische activiteit liet daarmee voor de negende maand op rij groei zien en ligt op het hoogste niveau in zestien maanden. De groei was iets sterker dan verwacht. Economen hadden gerekend op een stabiele groei.
"De eurozone is nog steeds op weg naar groei", zei Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank. Volgens de econoom is de eurozone echter "nog ver verwijderd van echt momentum".
