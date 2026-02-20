ECONOMIE
IJshockeyers Canada na comeback naar olympische finale

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 19:20
anp200226204 1
MILAAN (ANP) - De ijshockeyers van Canada staan zondag in de olympische finale. De favoriet voor goud knokte zich in de halve eindstrijd naar een zege op Finland: 3-2 (0-1 1-1 2-0).
Nathan MacKinnon was de grote man bij Canada. Hij maakte met nog 35 seconden op de klok het winnende doelpunt op een moment dat Finland na een straf met een speler minder op het ijs stond. Finland nam een voorsprong van 2-0 door doelpunten van Mikko Rantanen en Erik Haula. Vervolgens brachten Sam Reinhart en Shea Theodore de Canadezen op gelijke hoogte.
Canada, dat met veel sterren uit de NHL naar de Spelen is gekomen, had het ook al lastig in de kwartfinale en won pas na overtime van Tsjechië (4-3).
De andere halve finale gaat later op vrijdag tussen de Verenigde Staten en Slowakije.
