IJshockeysters buigen voor Denemarken in olympische kwalificatie

GÄVLE (ANP) - De Nederlandse ijshockeysters hebben op het olympisch kwalificatietoernooi in het Zweedse Gävle de eerste wedstrijd verloren. Denemarken was met 3-1 te sterk. Bieke van Nes scoorde voor Oranje.

De ploeg van bondscoach Marco Kronenburg treft nog gastland Zweden en Noorwegen. De winnaar van de groep plaatst zich voor de Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina.

De ijshockeyvrouwen deden nog nooit mee aan de Spelen, maar ze zijn in deze olympische cyclus verder gekomen dan ooit.

Vooraf zei bondscoach Kronenburg dat het een zware opgave zou worden. "We zijn het laagst geplaatste team op de wereldranglijst in dit toernooi, dus het zal niet makkelijk worden. Natuurlijk verwacht ik op voorhand niet dat wij hier kampioen gaan worden. Maar in sport kunnen bijzondere dingen gebeuren", zei hij op de website van de ijshockeybond.