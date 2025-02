VS ontkennen volgende week vredesplan Oekraïne te presenteren

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering van Donald Trump is niet van plan om volgende week op de Veiligheidsconferentie in München een vredesplan voor Oekraïne te presenteren. Oekraïnegezant Keith Kellogg ontkende tegenover Newsmax TV eerdere berichtgeving van persbureau Bloomberg dat hij in Duitsland verschillende bondgenoten zou inlichten over het plan.

"Er is een artikel van een ander nieuwsmedium dat wij een vredesplan zouden presenteren, maar dat gaan we niet doen. Ik heb helemaal niet gesproken met dat nieuwsmedium", aldus Kellogg. Het zou sowieso niet aan hem zijn om de Amerikaanse ideeën over een einde aan de oorlog naar buiten te brengen. "De persoon die het vredesplan gaat presenteren is de president van de Verenigde Staten, niet Keith Kellogg."

De Oekraïnegezant heeft wel al bevestigd dat hij naar München zal afreizen voor de Veiligheidsconferentie. Hij verwacht daar wel met Europese leiders te praten over de oorlog in Oekraïne en zal dan verslag uitbrengen aan Trump. "En vanaf daar gaan we verder."