In Tour gevallen sprinter Philipsen neemt Coquard niets kwalijk

TOULOUSE (ANP/BELGA) - Jasper Philipsen koestert geen wrok tegenover Bryan Coquard, de Franse renner die de val van de Belgische sprinter veroorzaakte in de derde etappe van de Tour de France. "Het was een koersincident. Het had niet mogen gebeuren, maar hij kon er ook niets aan doen. Ik verwijt hem niets", zei Philipsen, die breuken opliep en moest opgeven, in een digitaal persgesprek op de rustdag van de Tour.

Coquard werd beboet door de jury en werd ook op sociale media beschimpt. "Mensen hebben altijd hun mening en er moet altijd een zwart schaap worden aangewezen. Nu was hij het. Bryan heeft me achteraf ook nog een bericht gestuurd. Dat was een mooi gebaar van hem. Ik kan me niet voorstellen dat hij mij bewust uit mijn evenwicht bracht."

Philipsen liep bij zijn val breuken op in het sleutelbeen en de ribben. "Het was heel moeilijk om de Tour te moeten verlaten. Ik was blij met mijn ritzege op de eerste dag, maar had nog zo veel meer ambities."