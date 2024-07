Ineos Grenadiers verlengt contract tijdritspecialist Tarling (20)

LONDEN (ANP) - Wielerploeg Ineos Grenadiers heeft tijdritspecialist Joshua Tarling tot eind 2027 vastgelegd. De pas 20 jaar oude Tarling werd vorig jaar Europees kampioen tijdrijden. Op de WK werd hij derde.

"Ik geniet momenteel van elke minuut als prof. Het is duidelijk dat ik de komende jaren nog veel kan leren en verbeteren, maar ik ben blij dat ik dat bij Ineos Grenadiers kan doen, omringd door renners als Geraint Thomas, Filippo Ganna en Egan Bernal", aldus Tarling via de ploeg. "Het geeft je echt het gevoel dat je van de besten leert. Ik kijk ernaar uit om het team te ondersteunen, terwijl ik zelf ook een aantal grote overwinningen wil behalen."

De jonge Brit doet mee aan de Olympische Spelen in Parijs, waarin hij zowel in de tijdrit op 27 juli als in de wegrit op 3 augustus van start gaat.