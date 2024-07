Curator van Australisch museum flest de boel met zelfgeschilderde Picasso's

Kirsha Kaechele, curator en vrouw van de eigenaar van het Australische Museum of Old and New Art (MONA) in Tasmanië, heeft bezoekers jarenlang in het ootje genomen. Een aantal van de Picasso's die aan de muur hingen, waren namelijk geschilderd door de vrouw zelf, meldt The Guardian

Kaechele beweerde dat ze de Picasso-schilderijen had geërfd van haar overgrootmoeder. Zij zou met de grote meester bevriend zijn geweest en vakantie met hem hebben gevierd. Maar na een boze brief van de familie van Picasso heeft ze publiekelijk toegegeven dat een aantal van de tentoongestelde schilderijen van haar eigen hand zijn.

Geheim na vier jaar onthuld

“Ik heb geen andere keus dan het uit te leggen. Aan de ene kant is er een journalist die mij doorheeft. En aan de andere kant kwam er een brief van de Picasso-administratie”, schrijft Kaechele in een uitgebreide blogpost . Ze wachtte naar eigen zeggen al vier jaar 'geduldig' tot haar geheim zou worden onthuld.

“Ik wist dat ik een aantal Picasso-schilderijen van vrienden kon lenen, maar geen van hen was groen en ik wilde dat de lounge monochroom zou zijn. Ook werkte de tijd mij tegen, om nog maar te zwijgen over de kosten van het verzekeren van een Picasso”, schrijft ze in een uitgebreide blogpost. Niemand in het museum zou hebben geweten dat de Picasso’s nep waren.

Sorry!

“Drie jaar geleden fantaseerde ik dat er een schandaal zou ontstaan met nep-Picasso’s. Ik ben opgelucht dat ik het nu heb verteld”, aldus Kaechele. Ze sloot haar verklaring af met een verontschuldiging in het Frans aan de familie van Picasso: “Het spijt me heel erg dat ik u dit probleem heb bezorgd.”

De familie van de kunstenaar onderneemt geen stappen tegen MONA. Aan ABC News laat Paloma Ruiz-Picasso, de jongste dochter van de kunstenaar, weten dat ze het incident bij MONA betreurt, maar verder geen juridische stappen zal ondernemen. Alle nep-Picasso’s zijn ondertussen verwijderd uit het museum.