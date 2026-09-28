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Infantino onderzoekt of FIFA aan 211 bonden meer geld kan geven

Sport
door anp
maandag, 28 september 2026 om 23:55
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KOPENHAGEN (ANP/RTR) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat onderzoeken of hij meer geld uit kan keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Dit doet hij volgens persbureau Reuters in navolging van oproepen van de continentale bonden UEFA en CONCACAF om 1,85 miljard euro uit de reserves van de wereldvoetbalbond vrij te maken.
Infantino heeft in een brief aan de voorzitters van de zes continentale bonden - die maandag door Reuters werd ingezien - laten weten dat de beoordeling van het voornemen op 15 oktober aan de FIFA-raad zal worden voorgelegd. Om hoeveel geld het gaat per bond is nog niet duidelijk.
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