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Volgende week kans op hittegolf en maxima van 35 graden of hoger

Samenleving
door Redactie
donderdag, 06 augustus 2026 om 12:13
bijgewerkt om donderdag, 06 augustus 2026 om 12:22
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 De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Buienradar zijn donderdag zelfs "maxima tot 35 graden (of hoger) denkbaar".
Weeronline geeft aan dat woensdag de kans groot is dat tropische waarden van boven 30 graden worden gehaald. "Mogelijk noteren we dan alweer de vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van het jaar."
Komend weekend loopt de temperatuur al op. Volgens Weeronline wordt het zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Buienradar spreekt van een "zeer zomers weekend".
Maandag en dinsdag zakt de temperatuur iets om daarna weer flink op te lopen. "De wind krijgt dan een oostelijke component en een volgende golf met warme lucht kan onze omgeving bereiken", meldt Buienradar. Hoe ver de temperaturen dan "doorschieten" is volgens de weerdienst nog niet helemaal duidelijk.
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