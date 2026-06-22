Roodbeen en Kijk in de Vegte vervangen Gordon en De Both

HILVERSUM (ANP) - Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte nemen na acht jaar afscheid van Radio 2 en stappen over naar Radio 10. Vanaf 1 september nemen de radiomakers met een nieuw programma de ochtendshow over van Gordon en Froukje de Both, maakt Talpa maandag bekend. Daarnaast wordt Roodbeen benoemd tot radio director van Radio 10.

Roodbeen laat in een verklaring weten dat de overstap voelt als een "mooie volgende fase". Roodbeen en Kijk in de Vegte zijn op 24 juli, de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse, te horen met hun laatste uitzending voor BNNVARA.

Dave Minneboo, managing director creative Talpa audio, uit zijn waardering aan Gordon en De Both, die sinds september vorig jaar de ochtendshow verzorgden. "We danken Gordon & Froukje en het team voor hun inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar en we verwelkomen een nieuwe ochtendshow met Jan-Willem en Jeroen."

Gordon gaf onlangs in een interview op Radio Veronica aan dat hij twijfelde of hij met de show door wilde gaan.