Kleine zege waterpolosters op Griekenland in World Cup

ALEXANDROUPOLIS (ANP) - De Nederlandse waterpolovrouwen hebben ook hun vierde wedstrijd in de World Cup gewonnen. Het team van bondscoach Evangelos Doudesis was in Alexandroupolis nipt te sterk voor gastland Griekenland: 11-10. De periodestanden waren 3-3 3-1 4-3 1-3.

Simone van de Kraats en Sabrina van der Sloot scoorden drie keer en Maxine Schaap was twee keer trefzeker. De overige doelpunten kwamen op naam van Lieke Rogge, Lola Moolhuijzen en Nina ten Broek.

Oranje, de nummer 3 van de Olympische Spelen van Parijs, had eerder gewonnen van Australië (11-9), Italië (11-8) en Israël (21-6). Zaterdag is olympisch kampioen Spanje de tegenstander en zondag volgt opnieuw een ontmoeting met Australië. De inzet is een zo goed mogelijke uitgangspositie in de Super Final in april in Berlijn.