IOC verbiedt oorlogshelm Oekraïense skeletonner, rouwband mag wel

CORTINA D'AMPEZZO (ANP/RTR) - De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj mag op de Winterspelen een rouwband dragen om slachtoffers van de oorlog met Rusland te herdenken. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kwam met dit 'compromis' naar buiten nadat de instantie een officieel verzoek van het Oekraïense olympisch comité om een 'herdenkingshelm' te mogen dragen had afgewezen.

Jeraskevitsj droeg tijdens de training een helm met daarop de afbeeldingen van zes landgenoten. Het waren sporters die zijn omgekomen in de oorlog en hij wilde ze eren met zijn speciale helm. De skeletonner kreeg kort daarop bezoek van een hoge functionaris van het IOC. Die vertelde de skeletonner dat de helm in strijd is met het Olympisch Handvest, dat politieke en religieuze uitingen verbiedt.