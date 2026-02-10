ECONOMIE
Kubilius: onafhankelijkheid defensiematerieel VS prioriteit EU

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:24
anp100226123 1
STRAATSBURG (ANP) - Onafhankelijkheid van Amerikaans defensiematerieel moet de strategische prioriteit van de EU zijn, zei Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) dinsdag in het Europees Parlement. "We moeten ervoor zorgen dat we onze eigen Europese middelen hebben", zei hij. De Europese defensieproductie moet daartoe met spoed worden versterkt. "Onze defensie-industrie moet nu deze historische uitdaging aangaan. De productielijnen moeten worden versneld. Men moet produceren, produceren, produceren."
"De Europese Unie is historisch een economische reus, maar voor defensie is Europa ook een gigant, maar een slapende gigant", zei Kubilius. "In deze wereld van reuzen moeten wij ook een reus zijn."
Om als EU verantwoordelijkheid voor defensie op zich te nemen, is een Europese defensie-unie nodig, zei hij.
Daarover wordt binnen de EU al lang gepraat, maar die is nog niet van de grond gekomen.
