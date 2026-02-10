DNB legt miljoenenboete op aan cryptodienstaanbieder

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete van bijna 2,9 miljoen euro opgelegd aan een cryptodienstaanbieder. De aanbieder beschikt niet over de wettelijk vereiste registratie. De bank deed dit op 2 oktober 2023, maakte DNB dinsdag bekend.

De cryptodienstverlener tekende bezwaar aan tegen de bestuurlijke boete. Dat bezwaar heeft DNB ongegrond verklaard. De aanbieder ging vervolgens in beroep bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft de boete verlaagd tot bijna 2,3 miljoen euro. Daartegen is DNB op 29 januari van dit jaar in hoger beroep gegaan. Er is nog geen uitspraak.

Aanbieders van cryptodiensten moeten zich registreren bij DNB. Dit is verplicht omdat aanbieders anders moeilijk te controleren zijn voor de bank. Bij cryptodiensten is er een hoog risico op witwassen of het financieren van terrorisme, zo schrijft DNB op de website.