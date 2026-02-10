ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

DNB legt miljoenenboete op aan cryptodienstaanbieder

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:42
anp100226128 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete van bijna 2,9 miljoen euro opgelegd aan een cryptodienstaanbieder. De aanbieder beschikt niet over de wettelijk vereiste registratie. De bank deed dit op 2 oktober 2023, maakte DNB dinsdag bekend.
De cryptodienstverlener tekende bezwaar aan tegen de bestuurlijke boete. Dat bezwaar heeft DNB ongegrond verklaard. De aanbieder ging vervolgens in beroep bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft de boete verlaagd tot bijna 2,3 miljoen euro. Daartegen is DNB op 29 januari van dit jaar in hoger beroep gegaan. Er is nog geen uitspraak.
Aanbieders van cryptodiensten moeten zich registreren bij DNB. Dit is verplicht omdat aanbieders anders moeilijk te controleren zijn voor de bank. Bij cryptodiensten is er een hoog risico op witwassen of het financieren van terrorisme, zo schrijft DNB op de website.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

Loading