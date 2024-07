Iraakse judoka Sehen mag niet deelnemen aan Spelen na dopingtest

PARIJS (ANP) - De Iraakse judoka Sajjad Sehen mag niet deelnemen aan de Olympische Spelen door een positieve dopingtest. De 28-jarige Sehen testte in aanloop naar de Spelen in Parijs positief op anabole steroïden. De test werd dinsdag, in Frankrijk, afgenomen.

"De atleet is op de hoogte gebracht van de zaak en is voorlopig geschorst totdat de zaak is opgelost in overeenstemming met de wereldantidopingcode en de IOC-antidopingregels die van toepassing zijn op de Olympische Spelen van Parijs. Dit betekent dat de atleet niet mag deelnemen aan wedstrijden en niet mag trainen, coachen of deelnemen aan welke activiteit dan ook tijdens de Olympische Spelen van Parijs", meldt ITA (International Testing Agency) in een verklaring.

Sehen zou deelnemen in de categorie tot 81 kilogram, waaraan de Nederlander Frank de Wit meedoet. De Irakees staat op de 248e plek op de wereldranglijst.