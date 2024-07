Basic-Fit en Heijmans na cijfers grote winnaars op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Fitnessketen Basic-Fit en bouwconcern Heijmans waren vrijdag de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden opgewekt op de cijfers die de ondernemingen naar buiten brachten en zetten hun aandelen fors hoger. Verlichtingsbedrijf Signify en flitshandelaar Flow Traders kwamen ook met resultaten. Zij stelden juist flink teleur en hun beurskoersen gingen fors omlaag.

Basic-Fit heeft er in de eerste helft van dit jaar meer klanten bijgekregen, terwijl ook het aantal vestigingen toenam. Daarbij ging de winst, gecorrigeerd voor meer onder belastingen, beduidend harder omhoog dan analisten in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden. Het aandeel won bijna 10 procent en was daarmee met afstand de grootste stijger bij de middelgrote fondsen op het Damrak.

Heijmans ging een kleine 13 procent vooruit bij de kleinere fondsen. Het bouwconcern heeft dankzij de grote vraag naar nieuwbouwwoningen een goed eerste halfjaar achter de rug en stelde de winstverwachting voor dit jaar naar boven bij.