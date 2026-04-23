Iran 'volledig voorbereid' om deel te nemen aan WK

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 5:08
bijgewerkt om donderdag, 23 april 2026 om 5:34
Ondanks de oorlog is het Iraanse nationale voetbalteam "volledig voorbereid" om deze zomer deel te nemen aan het WK. Dat zei regeringswoordvoerder Fatemeh Mohajerani, meldt Al Jazeera.
Eerder op woensdag meldde de Financial Times dat een topgezant van de Amerikaanse president de FIFA heeft gevraagd Iran te vervangen door Italië op het WK.
Deelname van Iran aan het toernooi staat ter discussie sinds de luchtaanvallen van de VS en Israël op Iran in februari. Het WK wordt gezamenlijk georganiseerd door de VS, Mexico en Canada, maar alle groepswedstrijden van Iran staan gepland in de Verenigde Staten.
Mohajerani zei dat het Iraanse ministerie van Jeugd en Sport de voorbereidingen voor deelname in de VS heeft getroffen. Eerder liet de Iraanse sportminister nog weten dat Iran "onder geen enkele omstandigheid kan deelnemen aan het WK".
Daarop zei de Amerikaanse president Donald Trump dat het Iraanse team welkom is op het WK, maar dat hij niet gelooft dat het "gepast is als ze daar zijn".
FIFA-president Gianni Infantino zei vorige week: "Het Iraanse team komt zeker, ja. We hopen natuurlijk dat de situatie tegen die tijd vreedzaam zal zijn. Dat zou zeker helpen. Maar Iran moet komen."
