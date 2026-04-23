Olieprijzen stijgen door onzekere vooruitzichten wapenstilstand

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijs is voor de vierde dag op rij gestegen, nu de Verenigde Staten en Iran verwikkeld blijven in een strijd om de controle over de Straat van Hormuz.

Een vat Brent-olie steeg met iets meer dan 3,6 procent naar 105,63 dollar per vat, terwijl West Texas Intermediate met 4,06 procent steeg naar 96,73 dollar per vat.

De oorlog van de VS en Israël tegen Iran zorgt sinds eind februari voor onrust op de energiemarkten. Verstoringen rond de Straat van Hormuz zetten de olieleveringen van grote producenten in de Perzische Golf onder druk.