Israel - Premier Tech trekt zich niet terug uit Vuelta

Sport
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 23:20
anp030925203 1
BILBAO (ANP/Belga) - Wielerploeg Israel - Premier Tech zal zich niet terugtrekken uit de Vuelta. Dat meldde de ploeg in een verklaring op X. De elfde etappe van de Spaanse rittenkoers werd woensdag in Bilbao geneutraliseerd vanwege een pro-Palestijns protest.
"Israel - Premier Tech is een professionele wielerploeg. Daarom is het team vastbesloten te blijven koersen in de Vuelta", schreef de ploeg. "Elke andere actie zou een gevaarlijk precedent scheppen in de wielersport, niet alleen voor Israel - Premier Tech, maar ook voor alle andere ploegen."
"Israel - Premier Tech heeft herhaaldelijk zijn respect uitgedrukt voor ieders recht op protest, zolang dat protest vredevol blijft en de veiligheid in het peloton niet in het gedrang brengt. De Vuelta-organisatie en de politie doen alles wat ze kunnen om een veilige omgeving te scheppen, en daar zijn we dankbaar voor. Niettemin was het gedrag van zij die vandaag in Bilbao protesteerden niet alleen gevaarlijk, maar ook contraproductief voor hun zaak", aldus de ploeg.
